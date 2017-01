Røde Kors asylcenter i Kalundborg. (Arkiv) Foto: Mie Neel

Lokalt asylcenter fyldt op mens andre centre lukker

Kalundborg - 25. januar 2017 kl. 12:43 Af Bjarne Robdrup

To asylcentre er lukket i januar, men centret på det tidligere sygehus i Kalundborg, som drives af Dansk Røde Kors, synes ikke umiddelbart at være i fare. Dels er centret totalt fyldt op, dels har det skabt sig et ry som et velfungerende hus. Det skriver dagbladet Nordvestnyt.Kalundborg har kapacitet til 300 asylansøgere, og senest har det lokale center modtaget asylansøgere, der er kommet fra Nyborg, som er lukket ned, siger centrets daglige leder, Bent Jahns.

- Der udstikkes ingen garantier for, hvor længe et asylcenter holdes åbent, for der sker hele tiden en løbende tilpasning, som beror på, hvor mange asylansøgere Danmark modtager. Når et asylcenter lukker, flyttes asylansøgere så til de centre, der skal fortsætte. Det har for os i Kalundborg betydet, at vi har modtaget asylansøgere fra center Nyborg og center Lohals, tilføjer Bent Jahns.

Udlændingestyrelsen har hele tiden øje på, hvor mange asylansøgere Danmark modtager, og styrelsen regulerer derefter.

Styrelsen varslede i september 2016 lukning af 4700 pladser i asylcentrene, og behovet for indkvarteringspladser ventes fortsat at falde på grund af det relativt lave antal asylansøgere.

Det har ført til, at styrelsen i begyndelsen af januar besluttede at lukke yderligere ca. 2000 pladser frem mod sommeren 2017.

Der kan være forskellige årsager til, at beslutningen om lukning rammer præcis de centre, der er udpeget. Det kan, som Kalundborg, skyldes, at der er indgået midlertidige lejemål, at det enkelte center primært er modtagecenter, eller at der skal investeres betydelige beløb i bygningsmæsige forbedringer.

Kalundborg har op mod 30 medarbejdere (inden for administration, pædagogik og sundhedsvæsen) og har ikke status som egentligt modtagecenter.

Kalundborg er heller ikke tynget af større investeringsbehov.