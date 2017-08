Lokal vinhøst tegner godt trods meget våd sommer

- Vi har naturligvis hørt om de vejrmæssige udfordringer, kolleger rundt omkring i landet slås med. Men jeg bliver nødt til at sige, at vi - her og nu - forventer i nærheden af en normal høstmængde (+20 ton, red.) Kvaliteten er det dog endnu for tidligt at sige noget præcist om, siger vinbonde Betina Newberry, Dyrehøj på Røsnæs.

- Jeg tror det bliver en okay høst. Jeg forventer, at det bliver 10-20 procent under det, vi gerne vil have som en middelhøst, men vi er stadig i druevækstfasen, så vi ved jo helt ikke, hvor meget det kompenserer for de druer, der ikke er sat. Det ser fornuftigt ud, tror jeg, men det ligger selvfølgelig lidt under niveau.