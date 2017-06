Jesper Ika tonser igennem og er svær at stoppe, når han først kommer op i fart. I morgen kan han opleves i en opvisningskamp mellem et hold fra København og et fra Jylland. Foto: Daniel Storch Foto: Daniel Storch

Lokal rugbylandsholdspiller i opvisningskamp i Kalundborg

Kalundborg - 16. juni 2017

Den står på rå muskelkraft, når der lørdag spilles opvisningskamp i rugby mellem Copenhagen Rugby League Football Club og Jutland Rugby League Football Club. Holdene kommer til Kalundborg for at skabe noget opmærksomhed omkring rugbysporten her på egnen. Håbet er at starte en lokalrugbyklub.

- Vi håber at opmærksomheden kan få interesserede til at starte en klub, og vi vil meget gerne hjælpe til, hvis det skulle være tilfældet, siger Jesper Ika, der er en af ophavsmændene til opvisningskampen.

Han spiller på det danske rugbylandshold og er på vej til New Zealand for at forfølge drømmen om en professionel rugbykarriere. Sammen med to af de andre spillere på København-holdet er han oprindeligt kalundborggenser.

- Til daglig kan det være svært at få familie og venner til at tage turen til København for at se os. Nu får de muligheden på tæt hold, fortæller Jesper Ika.

Kampen spilles lørdag klokken 14 ved Processkolen på Rynkevangen 9 i Kalundborg.