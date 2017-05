Se billedserie Live-streamingen af pokalkampen havde trukket mange flere tilskuere til, end der normalt er til klubbens kampe i Serie 5.

Send til din ven. X Artiklen: Lokal klub vinder strid mod DBU om billetter til pokalfinale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal klub vinder strid mod DBU om billetter til pokalfinale

Kalundborg - 06. maj 2017 kl. 18:24 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Føllenslev: Da Magnus Christensen i det 48. minut scorede til 3-1 for Føllenslev Særslev IF mod Hvidebæk IF i første runde af DBU Pokalen den 11. april var det ikke bare et fantastisk langskudsmål.

Det var også et mål, som ifølge DBU Pokalens Facebook-side var en »kandidat til Rundens Mål«. Målet kunne vises online, fordi kampen blev livestreamet på nettet som en del af en kampagne fra DBU (Dansk Boldspil Union).

Udover æren for rundens mål medfølger også en fed præmie: billetter for hele holdet til pokalfinalen i Parken i København.

Alle hold, der spillede i runden, kunne uploade videoer med kandidater til Rundens Mål for at deltage. Efter ikke at have hørt noget om konkurrencens resultat, tager seniorformand i Føllenslev Særslev IF Henrik Sørensen kontakt til DBU, der giver ham en noget overaskende tilbagemelding.

Han får at vide, at konkurrencen er afblæst, da der ikke var nogle hold, der havde uploadet videoer med mål.

- Vi følte os snydt. Drengene var sikre på, at de var med i konkurrencen. Jeg blev fortørnet over, at de havde brugt Magnus' mål som reklame for konkurrencen, med den formulering som de brugte, for nu at nægte, at vi deltog i konkurrencen, siger Henrik Sørensen.

Han kontakter derfor Nordvestnyt, der tager kontakt til DBU for at høre, hvad der er op og ned i sagen. Efter at have set på sagen vender DBU tilbage.

- Der er sket det, at dem der har stået for afholdelsen af konkurrencen ikke har modtaget nogle uploads. Derfor troede de heller ikke, at der var nogle deltagere i konkurrencen, siger Julie Dalsgaard, kommunikationsmedarbejder hos DBU og fortsætter:

- Men der er tale om uklar kommunikation fra vores side. Jeg kan godt forstå, at klubben kan have troet, at den automatisk deltog i konkurrencen. Derfor får de også deres billetter, siger hun.

Nyheden glæder ikke overraskende Henrik Sørensen.

- Jeg er meget tilfreds med, at det endte lykkeligt, siger seniorformanden i Føllenslev Særslev IF.