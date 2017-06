- Det er altid en fornøjelse at besøge møllen, sagde 86-årige Lars Rasmussen fra Aarhus. Hans far drev møllen fra 1945 til 1949. Foto: Mie Neel

Levende historie

Ulstrup: Ved et rent tilfælde stødte Nordvestnyt søndag ind i en Dansk Mølledag-gæst i Ulstrup Mølle, som havde egne barndomsminder fra møllen. 86-årige Lars Rasmussen var 14 år, da hans far Aksel Rasmussen, overtog møllen og flyttede til Røsnæs med familien, og tiden på den smukke halvø husker han stadig knivskarpt som meget spændende - og ikke kun på grund af tyskerne, som endnu ikke havde overgivet sig eller forladt Røsnæs.

- De ville helst overgive sig til englænderne, men endte med at overgive sig til danskerne og forlod blandt en del andet et skib med våben ved havnen her på Røsnæs. Nogle af alle de spændende sager var jeg med til at tage, men det blev desværre opdaget, og vi måtte aflevere pistoler, geværer, håndgranater og andet til myndighederne, fortalte Lars Rasmussen med et stort smil.