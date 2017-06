Se billedserie En glad mand på ekspedition. Lektor, forfatter, eventyrer. Kurt L. Frederiksen er på vej på en livsoplevelse. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Lektor på langfart med traktor og campingvogn

Kalundborg - 28. juni 2017 kl. 18:00 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kurt Fredriksens far, Kaj, fylder 90 år 7. juli. Men Kurt kommer ikke til festen. For han er på vej til Nordkap og retur ned over Finland i sin 33 år gamle Valmet-traktor model 604 med tilhørende campingvogn. Som Kurt siger: En mand, en traktor, en campingvogn, fire lande, 5200 km, 40 dage.

Skørt? Yes! Kedeligt? No. Og som Kurts nyudsprungne studenter fra gymnasiet i Høng, der sammen med mange andre deltog i farvelfesten hos Rasmus Degn A/S i Løve, siger:

- Det der, det er bare Kurt. Og det er sejt!

Lektoren kommer ikke til at mangle forsyninger. Der var kage, dåseøl, lokal vin fra Cheval Gangergaarden; kød, kartofler, toiletpapir. Kort sagt: Alt hvad en mand kan begære!

- Jeg regner med at møre seks timer dagligt. 150 km. Og jeg forventer, nej, jeg er sikker på, at jeg løber ind i en masse gode oplevelser op gennem Sverige, Norge, ind i Finland, til Valmetfabrikken, på sejltur til Sverige - og hjem. Det kommer der en bog ud af om et år eller to, tilføjer Kurt Frederiksen, der er meget taknemmelig:

- Masser af mennesker har fulgt med i processen. Pressen, både den i billeder og den i ord. Men ikke mindst de mange sponsorer og Rasmus Degn, med Niels, Mads og Mogens i front. De har klargjort alt på traktor og campingvogn. Jeg er dybt taknemmelig.

Kurts forældre, Magda og Kaj, var der også. Magda fylder forresten 90 få måneder efter Kaj.