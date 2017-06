Tusinder af unge fra landets produktionsskoler protesterede sidste år mod nedskæringer i skoleydelserne. Også elever fra Kalundborg var med på Christiansborg. Privatfoto

Lave ydelser presser nu lokal skole

Kalundborg - 13. juni 2017

Af Bjarne Robdrup

- Det kan godt være, at staten på den korte bane sparer penge på lavere skoleydelser. Men det betyder også, at væsentligt færre unge gør sig parate til en uddannelse end tidligere ved at springe os over. Det er både ærgerligt og beklageligt.

Ordene kommer fra Tupaarnaq Lennert, forstander på Kalundborg­egnens Produktionsskole. På linje med tilsvarende skoler rundt i landet er elevtallet til den lokale skole faldet markant det seneste år. Eleverne angiver selv, at de lavere skoleydelser - altså den løn, eleverne for får det arbejde, de udfører under skoleforløbet - er årsagen til, at de dropper produktionsskolerne.

Det gennemsnitlige fald på landsplan er 30 procent. I Svebølle er faldet på cirka 26 procent.

- I stedet overgår de unge til passiv forsørgelse i form af uddannelsesstøtte, der reelt er kontanthjælp, af den simple grund, at der kan de få flere penge. Men det kommer de jo ikke nærmere en uddannelse af, siger Tupaarnaq Lennert.

Et faldende elevtal kan også koste stillinger på skolen?

- Det er klart, at væsentlige fald i elevantallet også vil påvirke skolen på medarbejdersiden. Der er vi ikke nu, men vi skal naturligvis tilpasse os virkeligheden, siger Tupaarnaq Lennert.

Sekretariatsleder i produktionsskoleforeningen, Axel Hoppe, siger, at lavere skoleydelser betyder, at mange skoler er på kanten af - eller i gang med - større nedskæringer (lukke værksteder, afskedige personale). Derudover står produktionsskolerne i en meget usikker reformtid, som gør at rigtig mange skoler frygter en forværring af den beskrevne situation.

