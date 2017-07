Hilda Nielsen, Inge Kristensen, Rene Roskvist, Line Ingemann og Charlotte Pedersen er nogle af de beboere på Glentevej i Høng, som mener, at deres privatliv bliver krænket, hvis hegnhøjden på 1,14 meter fastholdes. Foto: Søren Kloster Sørensen

Lave hegn bekymrer beboere

Kalundborg - 16. juli 2017 kl. 11:04 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem længere tid har Boligselskabet for Høng & Omegn haft gang i et gennemgribende renoveringsprojekt af blandt andet lejeboligerne på Glentevej i Høng.

De gamle hække, der skiller boligerne ad og skærmer ud mod vejen og parkeringspladsen og var omkring to meter høje, er revet op, men beboerne i blok 5 og 6 på Glentevej er ikke tilfredse med de nye hegn, som kommer i stedet for.

Nu kommer plankeværket helt ned på 1,14 meter.

- Vi føler, at det er blevet vedtaget hen over hovederne på os, og det er vi rigtig kede af. Vi har været vant til, at der var fuldstændig lukket omkring vores boliger, og det har vi ønsket at bibeholde, men nu kan alle og enhver gå og glo ind, siger Line Ingemann, der bakkes op af sin nabo Hilda Nielsen:

- Ja, vi kunne lige så godt sidde inde på Hovedbanen, tordner hun og peger ud på parkeringspladsen og gangstien ved siden af boligerne.

Tilbage i december, da skriften på væggen omkring hegnets højde blev klar, tog de to naboer initiativ til en underskriftindsamling blandt beboerne i de to blokke.

12 beboere skrev under på, at de mente, at deres privatliv ville blive krænket, hvis hegnet blev under 160 centimeter højt.

Protesten blev afleveret til afdelingsformand Kurt Olsen, som også bekræfter at han fik en kopi, som blev fremlagt på et afdelingsmøde og siden taget op på et byggemøde.

Her fandtes der dog ikke grundlag for at ændre på den vedtagne højde på 1,14 meter.

Det ærgrer Line Ingemann, som ikke tror på, at protesten har været behandlet på mødet.

- Jeg synes ikke, det er i orden, at vi ikke bliver hørt, når vi har samlet underskrifter ind. Der mangler i den grad noget beboerdemokrati her, siger hun.

Den udlægning er Kurt Olsen dog ikke enig.

- Jeg kan kun henvise til, at det er en beslutning for alle, som er vedtaget på afdelingsmøderne. Det er 12 ud af 79 beboere, der har skrevet under, og mig bekendt er det ikke mindretallet, der plejer at skulle bestemme, siger han.