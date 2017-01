Lastvogncenter solgt

- Jeg ser frem til de nye ændringer, som nu betyder, at vi bliver en del af et stort fællesskab, siger Lars Nordahl Olsen.

Han mener ikke, at de nuværende kunder kommer til at mærke den store forskel i dagligdagen, men fremover er det planen, at der foruden de mange lastvognreparationer nu også skal satses på at få et større antal personbiler til at køre til Gl. Hovvej 92, ligesom man sætter gang i salget af dæk.