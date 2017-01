Et nyt lokalråd for Gørlev, Bjerge og Svallerup er på vej. Charlotte Jakobsen, Jonas Henriksen og en arbejdsgruppe er i fuld gang med projektet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Længe savnet lokalråd på vej

Kalundborg - 30. januar 2017

Der har ikke været et lokalråd i Gørlev i fire-fem år. Men der er nu ved at opstå et, skriver Nordvestnyt.

En arbejdsgruppe på en halv snes mennesker arbejder på sagen og forventer at være klar til at indkalde til stiftende generalforsamling om to-tre uger.

Gruppen er anført af Charlotte Jakobsen, der blandt andet er formand for Forsmlingshuset Enigheden, og Jonas Henriksen, der har Wonderful Kalundborg.

Den har holdt sit indledende møde, hvor det blomstrede med ideer til tiltag for det kommende lokalråd, og gruppen er nu i færd med at stykke vedtægter og mulige kandidater til bestyrelsen sammen, så man er klar til at indkalde til en stiftende generalforsamling.

Lokalrådet handler om at stå sammen i lokalområdet, så det kan få en god udvikling og gøres endnu mere attraktivt at bo i, siger Charlotte Jakobsen.

Lokalrådet vil kunne fungere som et værktøj over for myndighederne og arbejde for alt muligt fra legepladser og cykelstier til kulturelle aktiviteter.

Arbejdsgruppen har allerede mange projekter at overveje, men er ikke er meget for at nævne eksempler - ingen nævnt, ingen glemt. Men to ting kan de godt røbe:

- Fibernet er et emne, som diskuteres meget for tiden. Vi vil godt have et borgermøde, hvor vi inviterer Fibia, og folk kan spørge ind til det, siger Charlotte Jakobsen.

- Vi vil også godt have et børnevenligt sankthansarrangement, hvor bålet bliver tændt så tidligt, at børnefamilierne ikke allerede er gået hjem, siger Jonas Henriksen med et lille smil.

Lokalrådet skal baseres på medlemsskaber af enkeltborgere og ikke foreninger.

- Det er vigtigt, at det er borgerne, der byder ind, for vi vil have et samarbejde med alle. Vi tror, det vil skabe flere muligheder i og omkring Gørlev, siger Charlotet Jakobsen.

Da Kalundborg Kommune stiller krav til et et kontingent for at kunne få del i landdistriktspuljen, må lokalrådet indføre et kontinent.

- Men det bliver kun på et symbolsk beløb, siger Jonas Henriksen.

Gruppen nyder bred støtte og interesse fra mange sider, blandt andet andre lokalråd i området. Kalundborg Kommunes landdistriktsudvalg bakker også op om lokalrådet. Formand Svend Erik Autzen (V) modtager ideen om et lokalråd i Gørlev med kyshånd. Han har allerede tilbudt arbejdsgruppen hjælp.

- Set fra landdistriktsudvalgets side har vi savnet et Lokalråd i Gørlev. Det er rart at få et lokalråd her. Det kan virkelig hjælpe til at udvikle området og gøre det attraktivt at bo på Gørlevegnen, siger han.

Formand for det seneste lokalråd i Gørlev og omegn, Erik Andersen, hilser også et kommende lokalråd velkomment. Det forrige lokalråd, som stoppede for fire-fem år siden, var organiseret omkring foreningerne, så når en forening meldte sig ind i lokalrådet, var alle dets medlemmer automatisk medlemmer her også. Men det oplevede et svigt hen ad vejen.

Erik Andersen ønsker det nye lokalråd held og lykke.

- Jeg synes, det er en god idé at få det op at stå. Det mangler i lokalområdet, siger han.