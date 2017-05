Lægeklinikken på Bredgade 23, 2. sal skal i fremtiden drives af Nordic Medicare. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Lægeklinik skal drives af bureau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lægeklinik skal drives af bureau

Kalundborg - 17. maj 2017 kl. 19:18 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mindre end to uger siden, at Nordic Medicare første gang hørte om lægeklinikken på Bredgade i Kalundborg. Ikke desto mindre er rekrutteringsbureauet klar til at åbne den nye klinik på mandag.

- Den 10. maj blev vi kontaktet af Region Sjælland. De spurgte os, om vi var i stand til at åbne en nye lægeklinik i Kalundborg, og om vi kunne gøre det på kun 12 dage. Det er en ekstrem opgave, og jeg tror ikke, der er andre end os, der ville være i stand til at løfte den, siger direktør i Nordic Medicare Christian Riewerts.

Nordic Medicare servicerer det offentlige og det private sundhedsvæsen over hele Norden. De leverer vikarer og it-løsninger og de driver egne lægepraksisser.

- Nordic Medicare har drevet lægeklinikker i Danmark i to et halvt år. Vi driver i dag ni lægeklinikker rundt omkring i Danmark - og skal nu etablere en ny lægeklinik i Kalundborg samt to nye i Store Heddinge og Rødby, fortæller Christian Riewerts.

- Den almindelige, praktiserende læge er selvstændig. Det er imidlertid ikke alle læger, der har lyst til at være selvstændige. Mange er helst fri for bogholderi, MUS-samtaler, rekruttering, akkreditering, indkøb af medicinsk udstyr og alt det, som hører med til at være selvstændig. De vil hellere være lønarbejdere, der arbejder fra 08.00 til 16.00. Den mulighed har de hos os, siger Christian Riewerts.

I første omgang bliver, det vikarer, man kommer til at møde i den nye klinik.

- Det er klart, at når man skal åbne en ny klinik med så kort varsel, så er det svært at nå at fastansætte personale til klinikken. Vi er dog allerede i dialog med speciallæger, som er interesserede i at arbejde permanent i Kalundborg. Indtil det kommer på plads, vil vores speciallæger fra vores hovedkontor være på matriklen i Kalundborg, fortæller direktøren, der fortsætter:

- Hos Nordic Medicare er vores ambition langt større end bare, at »lukke et hul« og sikre lægedækning i Kalundborg. Vi kan for eksempel tilbyde sine patienter en helt anden service og kvalitet end, hvad der er set før inden for almen praksis. Det kan blandt andet nævnes, at vi er den første, og stadig eneste, aktør i Danmark som har telefonisk åben fra klokken 8.00 til klokken 18.00 alle hverdage og fra klokken 8.00 til 13.00 lørdage og søndage - hele året på samtlige af vores lægeklinikker, siger han.

Klinikken i Kalundborg betjener omkring 1.000 patienter.

Det lykkedes ikke Nordvestnyt at få en kommentar til sagen fra Region Sjælland inden deadline.