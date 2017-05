Lægehus' omgivelser ligner noget fra Østblokken

Udvalget har derfor skrevet et brev til Region Sjælland, hvor der står: »Både vi og øens beboere er meget glade for det flotte hus, men undrer os over, at parkeringspladsen og omgivelserne ikke er blevet renoveret i forbindelse med ombygningen ... Huset fremstår på nuværende tidspunkt ikke som et afsluttet projekt. Udvalget vil derfor bede regionen undersøge sine muligheder for færdiggørelse af projektet og dermed få renoveret og etableret udenomsarealerne, så huset fremstår som et færdigt lægehus«.