Se billedserie Lillebror Lilo, storesøster Abby (sort) og mor Laika eller Team Friis? Blushing Star (Lilo) Team Friis? A?Dazzling Arabella (Abby) og Søndergaard?s Rock Star Baby (Laika), som de tre hundes stamtavlenavne lyder. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Laborant starter skole for menneskets bedste ven

Kalundborg - 15. august 2017 kl. 06:58 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik ikke et øjeblik fra Nordvestnyts journalist satte foden indenfor Mille Friis Hansens dør, til hendes sorte etårige labrador Abby kom spurtende og sprang op ad mig.

- Hun er et år gammel og en rigtig hundeteenager med masser af energi, siger Mille Friis Hansen, 33 år, hundeopdrætter og fra i år af også certificeret hundeinstruktør.

Mille Friis Hansen arbejder som laborant på Novo Nordisk i Kalundborg, men det meste af sin øvrige tid bruger hun sammen med menneskets bedste ven. Hun opdrætter labradorhunde, og så har hun netop startet hundeskolen Friis & Hund. Et af holdene, hun har startet op, hedder »Så fat det dog, hund« og fokuserer på hunde i Abbys alder og lidt yngre.

- Nogle hunde udvikler i alderen seks måneder til et år en teenagers frækhed. Pludselig kan de ikke huske, hvad de har lært, og så bliver ejerne nervøse og tror måske, at der er noget galt, siger Mille Friis Hansen. Det kan endda ende med, at ejerne sælger hunden videre, fordi de ikke kan klare det, og det er hårdt for hunden, der skal omstille sig til nye omgivelser, forklarer hun.

- Ejerne spørger sig selv: Hvorfor kan min hund ikke det, den kunne for en måned siden? Det er vigtigt, at de forstår, at det bare er en periode i deres hunds liv, lyder det fra hundeinstruktøren.

Selv om hun opdrætter labradorhunde, træner Mille Friis Hansen alle slags hunde. Det gør hun ud fra en tankegang om frivillig adfærd, hvor hundene belønnes med godbidder for at tage initiativer. Hun er medlem af Dansk Kennel Klub, hvorunder hun har Kennel Team Friis. Hun kalder sig selv for hundenørd, og selv om hun forventer at tjene lidt på hundeskolen, er det ikke for pengenes skyld, hun bruger så meget tid på de firbenede venner.

- Jeg avler, fordi det er min hobby, og det er hyggeligt. Det interesserer mig at få en forståelse af hunde, og hvorfor de gør, som de gør, siger hun.