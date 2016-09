Se billedserie Karina Vincentz i det nye kontor, hvor man stadig mangler at få det sidste lavet i stand. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: LOF er flyttet i nye lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LOF er flyttet i nye lokaler

Kalundborg - 03. september 2016 kl. 20:46 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOF Kalundborgs bygning på Elmegade 19 i Kalundborg, hvor der tidligere har været sprogskole, er netop blevet solgt, og derfor var det nødvendigt at finde et nyt sted, hvor LOF kunne have sit kontor.

Valget faldt på Elmegade 11 A, hvor der tidligere har været børnetøjsforretningen Seeds.

Det store lokale på 178 kvadratmeter er blevet inddelt i flere lokaler, så der bliver to undervisningslokaler; et til yoga, bevægelse og afspænding samt et mindre lokale til sprogundervisning.

Derudover er der kontoret, hvor leder af LOF KAlundborg, Karina Vincentz, blandt andre skal sidde. Karina Vincentz er også leder af LOF i Odsherred.

- Vi vil gerne have, at det bliver et levende hus med mange aktiviteter både dag og aften, siger hun.

De nye lokaler bliver lejet af Kvickly, og lokalerne er ved at blive sat i stand i øjeblikket.

LOF's bygning er blevet solgt til Johnny Hansen, som har planer om at lave bygningen om til udlejningsværelser.