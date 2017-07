Kvinde fra Høng midt i voldsomt jordskælv

Se billedserie Annette Gerding på ferie i Tyrkiet: - Der var en enestående vilje til at hjælpe hinanden efter jordskælvet.

Kalundborg - 21. juli 2017 kl. 16:10 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mørket havde sænket sig over Tyrkiet, og Annette Gerding, en veninde, Jeanette Lindgaard, og hendes datter var faldet i søvn, da helvedet brød løs. Sekunder senere var der optræk til panik på feriehotellet, der blev rystet voldsomt af det jordskælv, som slog til i nattemørket.

- Jeg var utryg, lige da det skete, og man skal lige orientere sig. Men vi kom ret hurtigt ud i det fri, hvor også andre mennesker samlede sig. Så fulgte nogle efterskælv, men jeg vil ikke sige, at jeg var bange på det tidspunkt. Vi vidste jo godt, at det sikreste sted at opholde sig var udendørs.

Siden sidste lørdag har Annette Gerding, Høng, været på ferie i en mindre by tæt på det kendte resort Bodrum i den sydvestlige del af Tyrkiet. Det var her, mellem den tyrkiske landegrænse og den græske ø Kos, at jordskælvet ramte natten til fredag.

- Jeg synes, at langt de fleste tog det rigtig pænt. Der var ikke så meget panik, men da reaktionerne meldte sig, var der naturligvis nogle, der gerne ville hjem. Det er trods alt en ret uvant situation for de fleste, siger Annette.

- Men I hjalp hinanden?

- Ja, det var ret fantastisk. Nogle skaffede tæpper, andre fik fat i puder og liggeunderlag. Andre igen sørgede for lidt at spise, og de, der havde hentet vand, delte med os andre. Da det jo ikke er rigtig mørkt, blev det egentlig ret hyggeligt at sidde der i det fri. Nogle af os fik også lidt søvn. Men alle var naturligvis påvirkede af situationen.

- Men ødelæggelserne er markante?

- Ja, det opdagede vi så fredag morgen, da det blev lyst. Biler var presset sammen og ødelagt, både var smadret. Og der er sket større skader på mange huse. Straks efter jordskælvet opdagede vi også, at vandet ved stranden var væk! Det kom så igen senere, og da med en noget højere vandstand. Derfor søgte vi også, sammen med mange andre, op i bjergene.

Annette Gerdings selskab rejser hjem til Danmark natten mellem lørdag og søndag.

- Det er et dejligt område, med mange dejlige og meget venlige mennesker. Den hjælpsomhed, der blev udvist efter jordskælvet, ikke mindst fcra tyrkernes side, glemmer man ikke lige med det første. Og så er vi heldige med, at det hotel, vi bor på, ikke er ramt af ødelæggelserne, siger Annette Gerding.