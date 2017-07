Se billedserie Videoen er filmet på Hivin Mamos iPhone 6. Pigerne brugte halvanden time på at filme, hvad der endte med at blive tre minutters video. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kvickly-ungarbejdere laver video om arbejdsmiljø

Kalundborg - 19. juli 2017 kl. 07:47 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan lige se det for sig: Man bliver ansat som ungarbejder i et supermarked som 15-16-årig og får stukket noget materiale om arbejdsmiljø i hånden. For en del unge er det nok ikke alle informationerne, dedr vil bide sig fast.

- Det var ikke noget, jeg tænkte så meget over, lige da jeg fik det, og jeg glemte nok også noget af det, fortæller Hivin Mamo, 17 år og ungarbejder i Kvickly.

Siden januar er hun dog nærmest blevet ekspert på området. Sammen med kollega Line Bache på 16 år fik Hivin Mamo nemlig til opgave at præsentere viden om arbejdsmiljø til de andre 36 ungarbejdere i Kvickly. Det skete som en del af projektet Bedre Arbejdsmiljø for Unge i Detailhandlen, som er et samarbejde mellem virksomheden Team Arbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Coop, der står bag blandt andet Kvickly-kæden.

Efter at have snakket med en repræsentant fra Team Arbejdsliv var det Hivin Mamo, der kom på, at de kunne lave en video om arbejdsmiljø. Videoen fik titlen »How to do Kvickly Right« og indeholder ti regler om arbejdsmiljø. En af reglerne sætter fokus på ungarbejdernes løfteteknik.

- Der er mange, der ikke tænker over, hvordan man løfter. Man må maksimalt løfte 12 kilo, fortæller Line Bache, mens Hivin Mamo med en kasse chips viser, hvordan man skal holde kassen ind til kroppen mellem knæ og albuer.

Videoen blev i første omgang lagt ud på ungarbejdernes interne Facebookgruppe.

- Flere har rost den, og sagt den er god. Vi har været ret overraskede over den gode respons på den, siger Hivin Mamo.

Pigerne har valgt, at videoen ikke skal gøres offentlig og laægges ud på for eksempel videostreamingsitet YouTube.

- Vi vil gerne have, at den bruges professionelt og ikke bare bliver et godt grin, forklarer Line Bache.