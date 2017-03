Se billedserie Kunstneren Tommy Kondrup med bedemændene Pia Wieth (tv.) og Elsebeth B. Andersen. Foto: Elisa Hauerbach

Kunstner dekorerer urner

Kalundborg - 04. marts 2017 kl. 16:35 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg-kunstneren Tommy Kondrup er en sand mester med sin airbrush.

Det kan man se på den aktuelle udstilling hos begravelsesforretningen i Jyderup, hvortil han også dekorerer urner.

- Med Tommys kæmpetalent kan vi nu tilbyde en fin sammehæng i hele begravelsen - og familien kan samtidig få et billede, der tilsvarer dekorationen på urnen - så de kan mindes den afdøde, siger Elsebeth B. Andersen, der er indehaver af Mørkøv-­Jyderup Begravelsesforretning.

Med et foto som udgangspunkt, gengiver han de mindste detaljer med sin airbrush. Han koncentrerer sig om et lille bitte område ad gangen og er så fokuseret på den ene del af billedet, at der går lang tid før han selv ser sammenhængen og dybden i værket.

- Det handler om at holde fokus og se alle de små ændringer i hudtoner og lignende. Jeg kradser og udvisker i farverne for at få de rigtige udtryk frem, og kan være op til tre uger om selv at opdage hvor »dybt« billedet bliver, siger han.

Tommy Kondrup har sin egen Facebook-side, hvor man kan se hans værker og henvende sig til ham, hvis man ønsker at få malet et portræt på bestilling.

Aftalen med Mørkøv-Jyderup Begravelsesforretning går blandt andet ud på, at han kan dekorere en urne med et motiv - og eventuelt levere et rigtigt billede med samme motiv - til de pårørende.