Send til din ven. X Artiklen: Kulturpark til 45 mio. kr. kan blive endnu større Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturpark til 45 mio. kr. kan blive endnu større

Kalundborg - 21. januar 2017 kl. 15:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne for den kultur- og bevægelsespark, som skal bygges i Høng i tilknytning til eksisterende hal, kan blive større end planlagt, hvis det lykkes for en af de store brugerforeninger, Høng Gymnastikforening med 800 medlemmer, at rejse ekstra penge til en springhal, skriver Nordvestnyt.

Der er planlagt møde mellem Høng GF og Kalundborg Kommune, og det ser Gitte Johansen (V), der er formand for projektgruppen bag nybyggeriet, frem til:

- Jeg kan sagtens følge Høng GF i deres ønske om også at få en springhal på niveau med den imponerende hal, som Gørlev Idrætsefterskole har bygget. Problemet er bare, at springhallen ikke indgår i det projekt, der er vedtaget politisk, og som tager udgangspunkt i en kommunal bevilling på 35 millioner kroner, mens Lokale- og Anlægsfonden er parat til at skyde ekstra 10 millionber kroner ind i puljen, hvis projektet har en nyskabende, innovativ karakter.

Hvordan skal Høng GF så finansiere så stort et ønske?

- Nu tager vi det møde, der er aftalt, men jeg forestiller mig, at Høng GF tager fat på at søge fonde, der understøtter sådanne projekter. Jeg afviser naturligvis ikke noget på forhånd, men omvendt kan vi heller ikke love, at der falder flere penge af til kultur- og bevægelsesparken i Høng end de 35 millioner kroner, som allerede er vedtaget, siger Gitte Johansen - og tilføjer, at hun inviterer borgmester Martin Damm (V) med til mødet med foreningsrepræsentanterne.

En hal koster minimum otte millioner kroner. Dertil kommer omkostningstungt springanlæg. Det bliver rigtig mange penge, Høng GF skal ud at søge om?

- Det er ingen hemmelighed, at springhallen jo ikke har indgået i det oprindelige projekt. Det er således et projekt oven i det bestående. Jeg kan sagtens følge gymnastikfolkene i deres ønske. Men vi kan ikke love noget, siger Gitte Johansen.

Mere i lørdagsavisen.