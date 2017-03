Send til din ven. X Artiklen: Kulturnat er sat på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturnat er sat på pause

Kalundborg - 02. marts 2017 kl. 12:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen kulturnat i Kalundborg i 2017. Kultur og Fritid vil i stedet bruge kræfterne på andre aktiviteter i årets løb såsom det royale besøg og Kalundborgs 850-års fødselsdag.

- Oven i købet skal Kultur og Fritid også arrangere egne arrangementer såvel som understøtte borgernes arrangementer i havneparken, fortæller projektmedarbejder Cathrine Sinding fra Kalundborg Kommune.

På den baggrund har man i Kultur og Fritid valgt at aflyse kulturnatten 2017 for at koncentrere sine kræfter om de andre arrangementer.

Beslutningen ærgrer formand for Kalundborg Handelsstandsforening Henrik Petersson.

- Som handlende er vi kede af den beslutning, man har truffet i kommunen. Kulturnatten er et stort arrangement, og jeg tror også, dronning Margrethe ville have betakket sig for, at man aflyste den for hendes skyld, siger han.

- Jeg kan faktisk ikke rigtig se begrundelsen for en aflysning. Jeg mener, at kulturnatten falder fint i tråd med fejringen af 850-års jubilæet, fortsætter han.

Formanden vil ikke udelukke, at byens foreninger og handlende på egen hånd vil gennemføre nogle kulturnats-aktiviteter uden om kommunen.

- Det er en for vigtig begivenhed for os, siger han.

Det er da heller ikke slut med kulturnat i Kalundborg, forsikrer Cathrine Sinding.

- Der er ikke tale om, at man aflyser kulturnatten for al evighed. Jeg forventer, at kulturnatten er stærkt tilbage i 2018, siger projektmedarbejderen.