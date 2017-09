Se billedserie Cruisemanager hos Kalundborg Havn, Liselotte Rørup, er tilfreds med sæsonen, der har budt på »rigtig glade gæster«. Hun ser frem mod næste sæson og fem nye cruiseanløb. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Krydstogtturister er begyndt at vende tilbage

Kalundborg - 01. september 2017

Da krydstogtskibet Thomson Celebration i går forlod Kalundborg Havn var det samtidig afslutningen på årets krydstogtsæson. Dermed er det tid til at gøre status.

- Vi har haft en rigtig god sæson med nogle rigtig glade gæster, siger Liselotte Rørup, cruisemanager hos Kalundborg Havn.

Hun fortæller, at gæsterne, der for en overvejende dels vedkommende er britiske, har været spændte på at besøge Kalundborg.

- Vi oplever mere og mere, at folk kommer hertil for anden gang, eller at de har naboer eller venner, der har været her og fortalt dem om, hvor dejligt her er, fortæller Liselotte Rørup.

Der har været seks krydstogtanløb til Kalundborg i år, hvoraf skibet Thomson Celebration med plads til lidt over 1.200 passagerer har tegnet sig for fem af dem. Til næste år vil der være cirka det samme antal anløb, men et af skibene, der kommer, vil være større end dem, der har været her i år.

- Vi har fem anløb på programmet til næste år, og jeg forventer ikke, at der kommer flere. Til gengæld vil et af skibene, der kommer, have plads til i hvert fald 2.000 passagerer, og det kommer hertil mere end én gang, siger Liselotte Rørup.