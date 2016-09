Det er ikke mindst det britiske Thomson-rederi, der er med til at holde 2017-krydstogtsæsonen oppe i Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Krydstogt-kamp for 2018 foregår nu

Kalundborg - 16. september 2016 kl. 12:57 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen om krydstogt-rederiernes gunst for 2018 foregår lige nu, ikke mindst på de store messer. Og Kalundborg Havn vil være repræsenteret på den største messe for Skandinavien og hele Middelhavsområdet i Spanien i den kommende uge.

- Der er en teoretisk mulighed for et anløb eller to mere i 2017, men jeg tror, at den sæson er ved at være lukket. Og der er indskrevet seks anløb for næste år, fortæller Kalundborgs havnedirektør, Bent Rasmussen.

- 2017-sæsonen er blevet reddet af især det britiske Thomson-rederi, der er kommet tilbage til Skandinavien på grund af faldende oliepriser, nævner Bent Rasmussen, der har erfaret, at krydstogt-markedet lokalt set har vist sig meget følsomt over for udsving i brændstofpriser.

Endnu er der ikke indskrevet krydstogtskibe til anløb i Kalundborg i 2018, så havnedirektøren kan endnu ikke give et fingerpeg for udviklingstendensen. Men han kan fortælle, at Kalundborg Havn har anlagt en ny strategi for at komme tilbage i »blue ocean«:

- Det er et maritimt forretningsudtryk, som beskriver, hvor Kalundborg Havn var, da vi gik ind på krydstogtområdet i 2003/2004. Dengang var markedet roligt og med god plads, fordi der kun var fire havne i konkurrence.

I dag er der med 14 danske krydstogthavne stærkt øget konkurrence, og selv Hundested havde et par anløb i år - hvilket afføder ros fra Bent Rasmussen: - Godt gået.

Men med det øgede pres er Kalundborg Havn nu i »red ocean«. Det er ikke så godt og trygt som at være i »blue ocean«, og for at komme tilbage til det blå område satser havnen på de nye, allerstørste krydstogtskibe, som bygges op til 340-350 meter i længden og kan tage mellem 5000 og 6000 passagerer.

- I Danmark er der kun tre havne, der kan tage de største krydstogtskibe - Kalundborg, Fredericia og Aarhus. Umiddelbart vil det knibe for København på grund af vanddybden, mener havnedirektør Bent Rasmussen.

- Krydstogtmarkedet er i stigning, og den udvikling ventes at fortsætte. Blandt andet fordi større skibe med flere passagerer gør det muligt at holde omkostningerne nede, siger Bent Rasmussen og nævner, at Kalundborg Havn i dag ikke har kajanlæg til de største, moderne krydstogtskibe.

- Men det kan vi få, siger han.