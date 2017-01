Se billedserie Malene Højmark fangede publikum med sine mange betragtninger og tankevækkende input om kroniske sygdomme. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kronisk hjælp til selvhjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kronisk hjælp til selvhjælp

Kalundborg - 24. januar 2017 kl. 18:03 Af Jan Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første af årets fire sundhedscafeer i Kalundborgs Akuthus på Nørre Alle 31 gav pote for mange folk med kronisk sygdom. Tirsdag eftermiddag mødte 40 mennesker op i Akuthuset til et oplæg om »Hverdagen med kronisk sygdom«, og det var rettet mod både patienter og deres pårørende.

Hjertesygeplejerske Malene Højmark, der kom fra Hjerteforeningen, havde mange pointer med, og det var ikke kun hende, der sagde noget i det timelange foredrag. Tilhørerne blev også budt med på orde, og det var med både kommentarer og interne diskussioner/udvekslinger af holdninger og indtryk.

En vigtig detalje for hende var nemlig, at hun ikke belærte tilhørerne, da det var dem, som bedst vidste, hvordan det føles at have en sygdom, som vil følge en resten af livet.

Det første, Malene Højmark tog fat om, var at bede tilhørerne skrive med ét ord, hvad de følte om deres kroniske sygdom, hvad enten det var diabetes, hjerte-, lungesygdom eller noget helt andet. Angst, nervøsitet, frygt for følgesygdomme, panik og vejret var kun nogle af dem.

- Kronisk sygdom kan føles som et fuldtidsjob eller en form for efterudannelse, men husk, at man er meget andet end »kroniker«, som systemet nu kalder dem, som har en kronisk sygdom, sagde sygeplejersken blandt meget andet.

Efter foredraget kunne de fremmødte tale med de fire foreninger, der stod bag sundhedscafeerne i Akuthuset - Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse sammen med Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

Tilhøreren Jette Møller Jensen fra Kalundborg, der lider af kroniske smerter, kunne efter foredraget tage noget visdom med sig hjem.

- Jeg fik flyttet nogle grænser i dag. For eksempel, at min sygdom ikke er min identitet; jeg er meget mere end den. Og jeg skal finde mig til rette med den, for den vil altid være der. Så jeg skal lægge vægt på de gode ting i hverdagen, som jeg kan, sagde hun blandt andet.

Malene Højmark kunne fortælle, at hver femte voksne dansker har en kronisk sygdom, og at 80 procent af udgifterne i det danske sundhedsvæsen går til kronisk sygdom.