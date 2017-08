Maja Hansen (S), medlem af børn- og familieudvalget, er uenig i kritik af BUPL-undersøgelse. Foto: Bjarne Robdrup

Kritik af kritisk undersøgelse møder kritik

Kalundborg - 17. august 2017

- Det faldt mig for brystet, da jeg så, at Gitte Johansen var skuffet over BUPL's undersøgelse og kalte den mangelfuld. Jeg er ikke enig med hende i kritikken. Jeg synes, at det er uretfærdigt, at sige den er dårlig, siger Maja Hansen (S), medlem af børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Faktisk var det Maja Hansen, som bad om at få sat alenetidsundersøgelsen på dagsordenen.

- Jeg blev rystet over, at pædagogerne i Kalundborg Kommune havde 69 procent planlagt alenetid, og derfor må vi høre, hvad personalet og forældrene siger, siger Maja Hansen.

Hun peger på, at alle rapporter og undersøgelser ofte vil have nogle mangler, og det derfor også er vigtigt som folkevalgt politiker at have den direkte dialog med dem, som det handler om.

Derfor glæder hun sig også over, at trods Gitte Johansens kritik af selve undersøgelsen, at udvalget går videre med sagen.

Udvalget skal høre, hvordan arbejdstiden for medarbejderne i daginstittutionerne bliver planlagt fra ledere og fællestillidsrepæsentanter og MED-systemet. Desuden skal undersøgelsen drøftes med forældrebestyrelsesformændene.

- Det slår jo ned i den diskussion, som der er i forhold til, om der er nok voksne i dagtilbuddenene, så børnene får nok voksenkontakt. Den tidlige indsats er jo vigtig i forhold til, hvordan børnene klarer sig senere i uddannelsesessystemet, siger Maja Hansen.