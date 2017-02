Akivfoto. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Krisehjælp til Allikelund-­elever efter dødsulykke

Kalundborg - 07. februar 2017 kl. 13:36 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og lærere på Allikelund Gymnasium havde i flere måneder forberedt sig på og glædet sig til rejsen til Grønland. Hvad der skulle have været en oplevelse for livet, fik imidlertid et tragisk udfald, da en 18-årig elev fra Ubby mistede livet i en ulykke med en snescooter nær Sisimiut lørdag.

Rektor Kim Nørgaard overbragte nyheden til skolens resterende elever mandag morgen.

- Vi holdt et minuts stilhed. Eleverne var meget berørte. Det var helt forfærdeligt, siger rektor.

De resterende elever, som var med på turen, samt de to lærere kom mandag tilbage til Danmark.

- Alle eleverne, som var med på turen, fik umiddelbart efter ulykken tilbudt krisehjælp på Grønland. Onsdag vil vi lave en opfølgning og se, hvilken yderligere omsorg eleverne har brug for. Derudover vil vi løbende holde øje med, om andre af skolens elever har brug for hjælp, fortæller rektor Kim Nørgaard.

Rektoren forklarer, at Allikelund Gymnasium har en aftale med en psykologordning, sådan at der står kvalificeret fagpersonale klar til at yde den nødvendige hjælp til eleverne.

I alt 15 elever og to lærere deltog i turen til Grønland, der var en del af et udvekslingsarrangement, hvor danske og grønlandske elever får mulighed for at besøge hinanden. Besøget på Grønland skulle have varet til torsdag, men blev afkortet efter ulykken.

