Se billedserie Haven og legepladsen er så småt ved at være på plads. Fra venstre ses Linda Jochumsen, Laila Berg Sørensen og leder af krise­centret, Annette Hyldgaard. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Krisecenter har brug for flere frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krisecenter har brug for flere frivillige

Kalundborg - 12. juni 2017 kl. 18:28 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hera Døtrenes Krisecenter kan godt bruge flere frivillige.

Krisecentret har adresse på Jernbanevej 1A i Kalundborg, hvor der er plads til otte kvinder med børn, og i øjeblikket er der fuldt hus.

Krisecentret har tilknyttet en bestyrelse og en støtteforening, som sørger for at lave forskellige aktiviteter for kvinderne og børnene.

Desuden skal bruges der også frivillige til at have telefonvagter.

- Vi deltog i folkemødet i Høng for at vise, at vi eksisterer, men også for at få skaffet flere frivillige, siger bestyrelseformand Laila Berg Sørensen.

Onsdag den 14. juni klokken 16 holdes der informationsmøde på krisecentret, hvor interesserede kan høre om krisecentret og om det frivllige arbejde.

- Vi er omkring 15 frivillige i øjeblikket, siger Linda Jochumsen, som er formand for krisecentrets støtteforening.

Krisecentret flyttede ind i nye lokaler for halvandet år siden og er så småt på plads. Nu mangler haven med legeredskaber bare at komme på plads.

- Det er meget mere fred og ro her nu. Det var trangt før på Slagelsesvej, siger Linda Jochumsen.

De frivillige, som også tæller mænd, har et godt socialt sammenhold.

- Jeg glæder mig altid til at komme her, siger Laila Berg Sørensen, som nu håber, at flere frivillige vil melde sig under fanerne på onsdag.