Kraftværk sender kul på pension

Med en ny, 20-årig aftale, som beløber sig til 1,2 milliarder kroner, og som netop er indgået mellem Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og Dong Energy, er der fundet et bæredygtigt alternativ til Danmarks største, kulfyrede kraftværksblok, som dermed bliver i stand til at sende kullene på pension.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har indgået en aftale om Asnæsværket. Fremtiden tilhører vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Derfor udfaser vi al brug af kul på vores kraftværker frem mod 2023, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Dong Energy.

Nordvestnyt skrev i sidste uge, at EU-kommissionen har godkendt støtten til at ombygge Asnæsværket.

Støtten, som går ubeskåret til Dong Energys dampkunder i Kalundborg for at kompensere dem for nogle af de meromkostninger, de får ved at overgå til grøn energi, har været en forudsætning for den nye aftale.