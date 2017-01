Poul Damm er tilfreds med alligevel at få udbetalt forsikringssummen for kritisk sygdom. Pengene skal bruges på blandt andet nødvendige reparationsarbejder på hans og hustruens hus i Kalundborg, som han ikke selv har kræfter til at klare. Foto: Per Christensen

Kræftramt fik alligevel erstatning

Sådan var situationen indtil tirsdag. Efter over et års meningsudvekslinger mellem IP og hans fagforening Krifa (Kristelig Fagforening), valgte han at gå til Nordvestnyt, som tirsdag formiddag kontaktede pensionsselskabet for at få en kommentar til den kattepine, Poul Damm var havnet i.

Pensionsselskabet har revurderet sin afgørelse i erkendelse af, at der er tale om speciel sag. For ikke alene var hans arbejdsgiver efter IP's vedtægter for sent ude med at indbetale pensionsbidrag. Han gik efterfølgende konkurs, så han ikke kunne drages til ansvar for sine handlinger - eller rettere mangel på handling.