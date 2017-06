Onsdag bliver der sat endeligt punktum i den årelange sag mod en tidligere kordegn og regnskabsfører ved Nyvangskirken i Kalundborg, der er tiltalt for bedrageri og underslæb. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kordegn vil renses ved landretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kordegn vil renses ved landretten

Kalundborg - 27. juni 2017 kl. 08:15 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag startede ankesagen mod den 42-årige kordegn Lotte Guldbrandt ved Østre Landsret, der sidste år ved Retten i Holbæk blev idømt tre måneders betinget fængsel for bedrageri og underslæb. Lotte Guldbrandt ankede dommen med påstand om frifindelse. Det forventes at der blive sat endeligt punktum i den mere end seks år gamle sag onsdag.

Lovovertrædelserne skulle være foregået endnu tidligere helt tilbage i 2008 og 2009. På daværende tidspunkt arbejdede Lotte Guldbrandt som kordegn ved Nyvangskirken i Kalundborg samt regnskabsfører ved samme kirke samt flere andre kirker i Kalundborg, Næstved og Slagelse Provsti. Det var mod disse arbejdsgivere, at hun ifølge anklager Line Scharff skulle have begået bedrageri og underslæb.

Lotte Guldbrandts forsvarer Janus Malcom Pedersen lagde ikke skjul på, at han mener at sagen er helt ude af proportioner.

- Der er enighed mellem forsvareren og anklagemyndigheden om, at denne sag drejer sig om værdier for samlet 5.000 til 10.000 kroner. En politimand har brugt næsten to år på at efterforske denne sag. På et tidspunkt omfattede den over hundrede anklagepunkter. Nu er vi nede på 49. Jeg har personligt aldrig oplevet noget lignende sagde han.

Blandt anklagepunkterne er beskyldninger om, at Lotte Guldbrandt skulle have begået bedrageri og underslæb for at tilegne sig en række gaver givet til de kirker som hun arbejdede for af en leverandør af kontorartikler. Gaverne omfattede blandt andet et par stegepander, en bordgrill, et vækkeur, fem poser guldkarameller, en sportstaske, en rygsæk samt en vikingehjelm.

En stor del af anklagerpunkterne mod den 42-årige kordegn drejer sig omkring forhold ved Nyvangskirken, hvor Lotte Guldbrandt erkendte, at hun i flere tilfælde havde fjernet forskellige gaver, som kirken havde modtaget så de ikke fremgik af fakturaer fra kirkens leverandører.

- Det gjorde jeg fordi, at jeg frygtede at gaverne ellers ville blive stjålet af andre, der på daværende tidspunkt var tilknyttet kirken, forklarede Lotte Guldbrandt, der mente at poltianmeldelsen af hende var hævn, fordi hun selv var gået til politiet med sin mistanke.

Line Scharf spurgte dog også ind til en række forhold vedrørende andre kirker som Lotte Guldbrandt havde været regnskabsfører for. Anklageren undrede sig blandt andet over, at der blev gjort indkøb i Nyvangskirkens navn ved leverandøren, som derefter gik til andre kirker.

- Det gjorde jeg fordi, at vi ved at handle fra en konto for alle kirkerne sparede både på transport og fik en større bonus, forklarede Lotte Guldbrandt, der afviste at have fået personlig vinding af sine dispositioner.

- Der er ikke en eneste kirke, der har lidt overlast på grund af Lottes handlinger, understregede frosvarer Janus Malcom Pedersen.

Der forventes at falde dom i sagen onsdag.

Lotte Guldbrandt arbejder igen i dag som regnskabsfører og kordegn ved flere lokale kirker. Dog ikke for Nyvangskirken.