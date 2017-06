En langstrakt sag er nu afgjort i landsretten, hvor en kvindelig kordegn har fået en betinget straf for blandt andet at snuppe en sportstaske, et indkøbsnet og fem poser guldkarameller med hjem.

Kordegn tog ting med hjem: Dom stadfæstet

- Jeg synes, det er et forkert resultat. Landsretten har slet ikke villet forholde sig til, at ingen af de kirker som Lotte var regnskabsfører for, har lidt et økonomisk tab på grund af hendes handlinger. Tværtimod har hun sparet dem for penge. Vi er i den paradoksale situation, at hun er dømt for underslæb, selvom ingen af kirkerne har lidt tab, siger forsvarsadvokat Janus Malcom Pedersen.

Nogle af de ting, som Lotte Guldbrandt blev dømt for at have bedraget kirkerne for, var et vækkeur, en gourmet-grill, et rejsesæt i fire dele, en bordgrill, en sportstaske, en printer, en vikingehjelm, et indkøbsnet, nogle termokrus, et viskelæder, en brødskål, en rygsæk samt fem poser guldkarameller.