Kontanthjælpsreform tvinger sagsbehandlere i knæ

Kalundborg - 17. januar 2017

Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune skal onsdag diskutere arbejdsmiljøet i det kommunale ydelseskontor.

Det sker på opfordring fra den socialdemokratiske gruppe, og Enhedslisten har fulgt op med et forslag om her og nu at sætte 500.000 kr. af ekstraordinært til afvikling af en arbejdspukkel, som er opstået efter de stramninger af kontanthjælpen, som et flertal i Folketinget vedtog sidste forår.

To ydelsessagsbehandlere fortalte i efteråret Kommunalbladet, som udgives af HK, om en kompleks lovgivning, voksende sagsbehandlingstider og arbejdspres, tyndslidte medarbejdere, som bliver tiltalt »kælling« og »fucking luder« af frustrerede borgere, og it-systemer, som ikke er gearet til de nye regler.

Tre ud af ydelsesteamets otte medarbejdere blev langtidssygemeldt i slutningen af september/begyndelsen af oktober.

Og det er rigtigt, at indførelsen af kontanthjælpsreformen har givet et øget arbejdspres i ydelseskontoret, erkender Birgitte Husballe, direktør for blandt andet økonomi og personale i Kalundborg Kommune, i en redegørelse, som nu ligger i økonomiudvalgets sagsmappe.

Men der er allerede taget skridt til at rette op på de forhold, som bliver nævnt i artiklen, anfører hun.

For eksempel blev det i oktober sidste år blev det besluttet at flytte Ydelseskontoret fra Borgerservice til Jobcentret pr. 1. januar i år. Dels fordi opgaverne i forbindelse med kontanthjælp i Ydelseskontoret og i Jobcentret hænger tæt sammen, dels for at sikre den faglige sparring, når opgaverne skal løses, anfører Birgitte Husballe.