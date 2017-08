Det kommer til at koste de 803 forbrugere dyrt, at leverandør til fjernvarmeværket i Ubby er gået konkurs. (Arkiv)

Konkurs truer varmeprisen

- Det betyder en forsinkelse af byggeriet og opførelsen af den nye halmkedel, lyder det fra Hvidebæk Fjernvarmeforsynings formand, Henning Fougt. Han, bestyrelsen, en rådgiver og personalet arbejder på højtryk for at finde en løsning på problemet.

Den nye halmkedel er større end den gamle, og derfor bygges varmeværkets bygninger om for at give plads. Den nuværende halmkedel på varmeværket er ved at være slidt op. Den nye kedel skal derfor overtage produktionen - og det var planlagt til at ske fra begyndelsen af den nye fyringssæson, men en forsinkelse er uundgåelig.

Projektet i Ubby er så langt fremme, at Henning Fougt ikke frygter, at det forsinkes i mange måneder. Men at konkursen hos Hadsund-virksomheden Weiss, der skulle levere - og i øvrigt også leverede den gamle kedel i 1991 - kommer til at koste forbrugerne en hel del penge, det regnes for uundgåeligt.