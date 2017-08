Kommune udsendte fake news: Ked af konkurs-brøler

Se billedserie RenoNorden samler affald ind i Kalundborg og flere andre kommuner. Foto: Simon Christiansen

Kalundborg - 22. august 2017 kl. 11:49 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag kunne borgere læse på Kalundborg Kommunes Facebookside, at RenoNorden, som er ansvarlig for affaldshåndteringen i Kalundborg Kommune, er gået konkurs, men det var en fejl, og den blev slettet efter 45 minutter.

Kommunikationschef hos Kalundborg Kommune, Tea Hviid, har i den forbindelse lavet denne udtalelse:

»Lørdag den 19. August blev en Facebook-annonce om en konkurs hos en af Kalundborg Kommunes leverandører ved en dybt beklagelig fejl offentliggjort via kommunens Facebookside. På grund af forsommerens omtale af en mulig kommende konkurs hos RenoNorden har vi henover sommeren forberedt borgerkommunikation, der hurtigt skulle kunne aktiveres, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt. Facebook-opslaget har som en del af dette ligget klar i vores back-end hen over sommeren. Opslaget var deaktiveret i vores back-end, men blev alligevel ved en dybt beklagelig fejl offentliggjort lørdag formiddag. Opslaget var aktivt i ca. 45 minutter og blev distribueret til ca. 300 personer, hvoraf ca. 25 personer nåede at reagere på opslaget. Lige så snart fejlen blev opdaget, skrev kommunikationsafdelingen en meddelelse til dem, der havde reageret på opslaget, om, at det var en fejl, hvorefter opslaget hurtigt blev slettet.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er meget tilfredse med samarbejdet med RenoNorden, og vi beklager meget overfor virksomheden og de ansatte, at fejlen er sket. Nu gennemgår vi internt forløbet med henblik på at forhindre lignende fejl i fremtiden.«

- Det var en kæmpe fejl, og vi er frygtelig kede af det, siger Tea Hviid.

Jan Kreiberg Larsen, administrende direktør i RenoNorden Danmark ærgrer sig over hændelsen.

- Det er ærgerligt, at det er sket, men det er godt, at Kalundborg Kommune reagerer så hurtigt på fejlen og dementerer, siger direktøren, som oplyser, at kontrakten med Kalundborg Kommune løber til 30/4 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

- Vi fortsætter vores forretning og er fortrøstningsfulde. Vi skal nok sørge for at levere i forhold til kontraktens levetid i Kalundborg Kommune, siger Jan Kreiberg Larsen.