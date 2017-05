Busoperatøren Egons med hovedsæde i Slagelse og afdeling i Svebølle glæder sig over, at kommunen nu endegyldigt har godkendt virksomheden som transportleverandør for Kalundborg Kommune.

Kommune har endeligt godkendt bus-operatør

Kalundborg - 11. maj 2017 kl. 11:13 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op mod 50 fuldtids arbejdspladser er bevaret i Svebølle i hvert fald de næste tre år. Formentlig i mindst fem år.

Det er den positive konsekvens af, at Kalundborg Kommune har godkendt busoperatøren Egons ansøgning om at levere transportydelser for kommunen frem til sommeren 2020. En aftale, der kan forlænges i yderligere to år, før en ny udbudsrunde skal afvikles, oplyser Jette Dahl Larsen, Team Økonomi & Udbud.

Vi er, med det forbehold, at der nu er en indsigelsesperiode til udgangen af næste uge, naturligvis meget glade for og tilfredse med kommunens afgørelse. Jeg er først og fremmest glad på medarbejdernes vegne, siger administrerende direktør i busoperatøren Egons, Mogens Pedersen.

Det er to uger siden, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg besluttede sig for at give udbuddet til Egons, som har udført transportopgaverne for Kalundborg Kommune i de foregående to perioder af tre år. Men da politikerne 26. april gav grønt lys til fortsat samarbejde, ønskede Mogens Pedersen ikke at kommentere på situationen, fordi EU-reglerne siger, at en godkendt ansøger først skal gennem en undersøgelsesfase, der skal afdække, hvorvidt operatøren opfylder EU-reglerne for transport.

Det er den proces, Team Økonomi & Udbud i Kalundborg Kommune nu har gennemført. Mogens Pedersen bekræfter, at Egons - med hovedsæde i Slagelse, hvor virksomheden også driver rejsebureau - har modtaget meddelelsen om, at virksomheden har vundet udbudsrunden og er godkendt. Men direktøren har stadig et lille forbehold.

- Nu er vi i en fase, efter EU-reglerne, en såkaldt standstill-periode på ialt 10 dage. Først når den er tilendebragt, kan vi være helt sikre. Standstill-ordningen har baggrund i EF-Domstolens praksis og har til formål at sikre, at udbud afvikles på en sådan måde, at virksomheder har mulighed for at klage over eventuelle ulovlige beslutninger, som en udbyder træffer. Det er dog, godtgør Erhvervsstyrelsen, ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig interesse, kan klage.

