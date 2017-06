Kommunalt tilsyn smider boligbestyrelse på porten

Leder af tilsynsmyndigheden i Kalundborg Kommune, økonomichef Bjarne Dybdahl Andersen, bekræfter over for Nordvestnyt, at Kalundborg Kommune har taget skridt til at suspendere den siddende bestyrelse og repræsentantskabet for Boligselskabet for Høng og Omegn. Det er kulminationen på en meget lang periode med ballade og uenigheder i selskabet. Uroligheder, der begyndte under og førte til fyringen af forretningsfører Britta Skiber Rune sidste år. Men også uoverensstemmelser og intern ballade, der er fortsat efter forretningsførerens afsked, fordi medlemmer af bestyrelsen er utilfredse med boligorganisationen Lejerbo, som ved slutningen af sidste år overtog den daglige administration. I et såkaldt partshøringsbrev til bestyrelsen har den kommunale tilsynsmyndighed meddelt, at man agter at suspendere den siddende bestyrelse og repræsentantskabet med øjeblikkelig virkning - og skifte den ud med en ny.