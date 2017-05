ISS overtog rengøringen på skoler og institutioner i 2013. I juni skal det besluttes, hvem der skal have rengøringen fremover. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Kommunal eller privat rengøring?

Kalundborg - 25. maj 2017 kl. 18:38 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er meget mere beskidt på skolerne. Mange steder er rengøringen skåret ned til det halve, siger Karen Sørensen, formand for Kalundborg Lærerkreds.

Hun gør sammen med formand for 3F i Kalundborg, Flemming Lassen, i et læserbrev i Nordvestnyt status over de seneste fire års rengøring, som har hørt under servicevirksomheden ISS.

Der står blandt andet: »Det har været fire år med meget forringet rengøringsstandard. For børn, medarbejdere og andre brugere er støv på hylderne, beskidte gulve og nullermænd i hjørnerne blevet en naturlig del af hverdagen«.

De to underskrivere har forfattet læserbrevet på vegne af de faglige organisationer HK, FOA, BUPL, Ergoterapeutforeningen, Socialpædagogerne, DSR, 3F og DLF.

Med den nye folkeskolereform er eleverne også mere på skolen, hvilket der ifølge Karen Sørensen ikke er taget hensyn til i forbindelse med rengøringsstandarden.

Hun peger på, at den forringede rengøring giver problemer med indeklimaet for lærere og elever.

- Det er heller ikke et godt signal at sende, når Kalundborg Kommune fremstår med beskidte skoler og institutioner, siger Karen Sørensen.

Nu er den fire-årige kontrakt ved at udløbe, og derfor har rengøringen været sendt i udbud igen ifølge kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen. Han oplyser, at på kommunalbestyrelsemødet i juni skal politikerne på et lukket punkt kigge på de forskellige tilbud, som Kalundborg Kommune har modtaget.

Borgmester Martin Damm (V) siger om ISS' rengøring.

- Der vil altid være noget, som man kan gøre bedre. Sådan ville det også være med den kommunale rengøring. Det har jo også været et område, som har været kraftigt monitoreret, siger borgmesteren.

- Rengøringen skal man hele tiden være over. Sådan er det jo også, hvis man har håndværkere i huset. Der bliver man også nødt til at sikre sig, at de gør de ting, som man har aftalt, siger borgmesteren.

Da ISS overtog, skulle hele rengøringsområdet i kommunen harmoniseres ifølge borgmesteren, og derfor ville der være nogle steder, hvor man oplevede at få gjort mindre rent end tidligere.

- Men hvis rengøringen var blevet kommunal, skulle den også standardiseres og harmoniseres, siger borgmesteren.

Da ISS vandt licitationen på rengøringen i Kalundborg, blev 26 rengøringsfolk af det 101 personer store personale, som var i den tidligere kommunale rengøringsenhed, fyret, mens andre 52 medarbejdere blev sat ned i tid.