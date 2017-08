Købmand lukker med løftet pande

Se billedserie Letkøb på Røsnæsvej 123 i Kalundborg har sidste åbningsdag lørdag den 30. september. Foto: Ulrik Reimann

Kalundborg - 30. august 2017 kl. 17:13 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg køber stadig varer ind for at sikre, at butikken har dét, den skal have. Det er vigtigt for mig at holde stilen og lukke butikken ordentligt på den sidste åbningsdag, som bliver lørdag den 30. september.

Sådan fortæller afgående Letkøb-købmand Paw Kærhus Therkelsen, og han fortæller, at det også er vigtigt for ham, at de sidste uger ikke bliver triste.

- Jeg kan stadigvæk lide at gå på arbejde her, og det er også årsagen til, at jeg kæmpede lidt for længe med at prøve at holde købmandsbutikken kørende, fortæller købmand Paw, som ikke slipper for gæld efter 10 år med butikken på Røsnæsvej 123.

Efter Nordvestnyts omtale af butikslukningen har købmanden mødt en masse kunder, som har givet udtryk for, at de er kede af det:

- Opbakningen fra kunderne er dejlig. Og det går som planlagt med at få solgt ud af varelageret, fortæller Paw Kærhus Therkelsen, som har taget beslutningen om at tage hul på et helt nyt kapitel i sit liv.

- Jeg flytter til Langå syd for Randers, blandt andet fordi der er gang i den med udvikling i Midtjylland. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal lave efter mine år som købmand, men lige nu handler det om at sikre et pænt og ordentligt forløb omkring lukningen af butikken.

Paw Kærhus Therkelsen siger, at han vil forlade butikken og Kalundborg med løftet pande:

- Jeg har haft 10 rigtig gode år her, og jeg har virkelig kæmpet for butikken. Men nu er det tid til noget nyt, når vi passerer den 30. september, og jeg ser positivt på fremtiden, siger Paw Kærhus Therkelsen, som med et smil tilføjer, at lige netop 36 år er den helt rigtige alder til at møde nye udfordringer.