Knivrøveri mod guldsmed: 24-årig dømt

Wirz Ure og Smykker på Hovedgaden i Høng blev den 29. marts udsat for røveri. Den ene af røverne fik mandag sin dom.

Kalundborg - 20. juni 2017

Ved Retten i Holbæk idømte dommer Kinna Eidem mandag den 24-årige Jonas Thor fra Bjerringbro i Midtjylland to og et halvt års ubetinget fængsel for hans medvirken i røveriet mod guldsmeden Wirz Ure og Smykker på Hovedgaden i Høng.

Sammen med to andre slap Jonas Thor den 29. marts af sted med varer for næsten 700.000 kroner i udsalgspris, efter at have truet butikkens ansatte med en kniv. Jonas Thor og en anden mand var inde i Wirz Ure og Smykker under røveriet, mens den tredje mand befandt sig i en bil uden for.

Jonas Thor har flere domme bag sig og blev varetægtsfængslet efter, at dna-spor havde ledt politiet frem til ham.

Dommen svarede til anklagerens ønske, mens forsvaren lagde op til en straf i størrelsordenen omkring et års fængsel. Da hun fremsagde dommen, lagde Kinna Eidem vægt på flere skærpende omstændigheder, blandt andet at de var flere om røveriet, og at der blev brugt en kniv.

Jonas Thor valgte efter kort samråd med sin forsvarer at anke dommen. Der er tale om en tilståelsessag, hvorfor anken udelukkende går på at få nedsat straffen. Jonas Thors sag skal nu prøves ved Østre Landsret.

Den ene af de to øvrige gerningsmænd sidder varetægtsfængslet i Jylland. Det vides endnu ikke, hvornår hans sag kommer for retten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den sidste gerningsmand er stadig på fri fod.