Klunsere spreder sig i Retrobixen

Snertinge: Der er godt proppet med brugte ting og sager både udenfor og indendørs hos Retrobixen på Slagelsevej 2 i Snertinge. Butikken ved rundkørslen er resultatet af, at to københavnske klunsere fandt sammen, Anja Vilstrand, 31 år, og Michael Gade på 41.

Anja Vilstrand og Michael Gade fortæller, at de nu har fået mulighed for at give forretningen mere fokus, fordi der netop er fundet en plejeordning for et familiemedlem. På grund af dennes sygdom har der været for mange lukkedage i Retrobixen det seneste halve år.