Klatreklub får nyt fodfæste

Der skal bogstavelig talt købes nye sko for alle de 10.000 kroner, som Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening (TGU) Klatreklub modtager i forbindelse med fondene bag Sjællandske Mediers årlige uddeling. Et par klatresko koster cirka det samme som et par fodboldsko, det vil sige lige under de 1.000 kroner. Derfor er en udskiftning af foreningens skosamling en stor investering for TGU Klatreklub.

- Vi har en årlig indtægt på 16.000 kroner, så en ene udgift på 10.000 kroner ville være svær at løfte. Vi er nødt til at kunne tilbyde skoene til vores medlemmer, for det er for stor en investering at købe et par klatresko bare for at prøve og så finde ud af, at klatresporten ikke lige var noget alligevel, fortæller Allan Ivø, der er afdelingsformand i TGU Klatreklub.