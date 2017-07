Kiwi-farvel: Løsning lader vente på sig

Den 15. september 2016 modtog Miljø- og Fødevareklagenævnet en klage over Kalundborg Kommunalbestyrelses beslutning om at godkende en ny lokalplan. Lokalplanen gav mulighed for at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Esbern Snaresvej og Lerchenfeldvej i Kalundborg, men her næsten 10 måneder senere er klagen stadig ikke færdigbehandlet.