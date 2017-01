Se billedserie Fra venstre kirketjener Lis Poulsen, menighedsrådsmedlem Helle Nielsen og sognepræst Lisbeth Dyxenburg. De glæder sig alle tre til at kirkepladsen bliver renoveret. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Kirkeplads skal gøres trafiksikker

Kalundborg - 30. januar 2017 kl. 09:27 Af Eva Lyng Johansen

I mange år har trafiksikkerheden og tilgængeligheden på kirkepladsen mellem Raklev kirke og sognehus været et omdiskuteret emne.

Raklev Skillevej går lige midt i mellem kirke og sognehus, og det kan være vanskeligt for langsomtgående at krydse vejen.

Oversigten mod vest er hindret af en mindre bakke, og en krydsende person er derfor vanskelig at se for en bilist, der med god fart kommer kørende i østlig retning.

Nordvestnyt mødes med sognepræst Lisbeth Dyxenburg, menighedsrådsmedlem Helle Nielsen og kirketjener Lis Poulsen ved sognehuset i Raklev for at tale med dem om renoveringsplanerne for kirkepladsen.

Den nuværende belægning blev lavet i 1997.

Grusbelægningen og de mange niveauforskelle med kantsten er et stort problem i forhold til personer, som er svagt gående, bruger rollator eller kørestol.

- Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får det ordnet, siger Lisbeth Dyxenburg.

Raklev menighedsråd har igennem de sidste to år haft en arbejdsgruppe bestående af rådsmedlemmer, medarbejdere og andre fra menigheden til at udarbejde et brugbart forslag, der tilgodeser kirkens ønsker om tilgængelighed og sikkerhedens overskuelighed. Sammen med Landskabsarkitekt Birgitte Fink og Kalundborg Kommune er projektet nu så langt, at der er tegnet skitser over projektet, trafikdæmpning og oversigtsforhold har været drøftet med kommunen og projektet er parat til at blive drøftet i en større kreds.

Der skal blandt andet skrælles 40-50 centimeter af bakken for at skabe bedre oversigtsforhold. Derudover skal lægges ny belægning for at dæmpe hastigheden, der skal laves en en skråtliggende og handicapvenlig sti, som går direkte fra kirkens indgang til sognegårdens indgang.

For at finansiere den store renovering skal der sælges 9,5 hektar præstegårdsjord til Kalundborg Kommune. Den planlagte vej mellem Herredsåsen og Raklev skal også tænkes ind i planen.

- Vi går i gang med arbejdet, så hurtigt som muligt, siger Helle Nielsen.

Dialogmødet begynder den 5. januar klokken 11.30 og der bydes på varm suppe og kaffe til drøftelserne. Her kan tegninger og projekt studeres og drøftes med menighedsråd, udvalg og fagpersoner.