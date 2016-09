Henrik Lysemose Jensen, 38 år og ansat på Landbrugsskolen Sjælland siden 2009, tiltræder skolens øverste post om to uger. Foto: Landbrugsskolen Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Kendt ansigt på skolen valgt som ny forstander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt ansigt på skolen valgt som ny forstander

Kalundborg - 06. september 2016 kl. 17:10 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blot to måneder siden, at Karl-Åge Hornshøj Poulsen annoncerede sin afgang som forstander på Landbrugsskolen Sjælland efter næsten 18 års tjeneste. Nu er hans afløser fundet, og det er et kendt ansigt på skolen og i uddannelsesmiljøet, skriver Nordvestnyt.

Den nye forstander på Landbrugsskolen Sjælland i Høng er Henrik Lysemose Jensen, og han tiltræder i skolens øverste stilling om godt en uge, 15. september.

Ansat siden 2009

Henrik Jensen har siden 2009 været ansat på Landbrugsskolen Sjælland i Høng som idræts- og planteavlslærer. Ud over at være underviser er han koordinator på to hovedforløb og har samtidig stået for diverse udviklingsopgaver, senest som primusmotor i udviklingen af talentarbejdet, oplyser uddannelseschef på Roskilde Tekniske Skole, som Landbrugsskolen Sjælland er en del af, Niels-Ole Vibo Jensen.

Henrik Jensen er 38 år, uddannet agrarøkonom og har en bred erfaring fra landbruget og fra idrættens verden. Således er Henrik Jensen selvstændig landmand og driver 280 ha planteavlsbrug. Arbejdet som selvstændig landmand må dog vige til fordel for forstanderjobbet, selv om Henrik Jensen beholder sin gård i Kirke Stillinge ved Slagelse, siger forstander på skolen, Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Elevtal vokser fortsat

- Med Henrik Lysemose Jensen som ny forstander har skolen fået en leder, der er parat til at møde de nye udfordringer på landbrugsuddannelsen. Det er eksempelvis et voksende elevtal, manglende plads, store byggesager, fokus på ressourceudnyttelsen og et stærkt ønske om at markere skolen som der, hvor man uddanner de bedst kvalificerede landmænd og ledere til landbruget, siger Niels-Ole Vibo Jensen.