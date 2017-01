Karen Mukupa vender tilbage til kulturhus

Eksotiske Karen Mukupa vender fredag den 20. januar tilbage til Kulturhus Gimle i Føllenslev for at sætte dansegulvet i brand sammen med sit band og masser af groovy reggae, dancehall og afrobeat med stænk af hiphop.

Den zambisk fødte sangerinde startede karrieren sammen med veninden Natasja i hiphop-/reggae-duoen No Name Requested og makkerskabet fortsatte efter gruppens opløsning.Mukupa var med i bilen, da Natasja døde ved et trafikuheld på Jamaica i 2007.

- Selvom jeg er blevet opfordret utallige gange til at skrive på dansk, er det først nu, jeg føler mig parat og moden til det. Det har været en udfordring at skrive på mit faders modersmål, fordi jeg med de nye sange blotter og viser en side af mig selv, som jeg ikke har vist før. Hvor teksterne handler om at vokse op i en blandet kultur og føle sig underlig, være rastløs og prøve at finde hvile i, at man ikke er perfekt, fortæller Karen Mukupa.