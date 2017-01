Ditte Vang Nielsen med nymfeparakitten Dupont, som hun er meget glad for. Hun har også en hund.Foto: Per Christensen

Kampen om det rette antal timers hjælp

Oprindeligt blev hun betalt for 40,15 timer om ugen. Så mente Kalundborg Kommune, da Ditte Vang Nielsen var 22 år, efter en ny visitation, at det kun var nødvendigt med 15,5 timer om ugen og efter flere års tovtrækning, er Kalundborg Kommunes seneste bud på det rette antal timer om ugen 33 timer.

Conni Vang Nielsen er ansat i en BPA-ordning (Borgerstyret-Personlig-Assistent-ordning) til at passe sin egen datter Ditte Vang Nielsen, som er 28 år. Datterens diagnose er infantil autisme. Hun er tre-fem år mentalt. Hun har har ikke noget dagtilbud, fordi hun ikke trivedes på dagtilbuddet Møllebakkegården i Kalundborg Kommune, hvor hun blev sygemeldt med stress. Derfor laver Conni Vang Nielsen forskellige aktiviteter med hende såsom at tage til Loch Ness og fodre ænder eller gå tur med Ditte og Dittes hund Paris.

Kalundborg Kommune har i den sidste afgørelse, som kom den 22. december, meldt ud, at Conni Vang Nielsen skal have løn for 33 timer om ugen, som er to timer mere, end hvad kommunen tidligere har tildelt.

I Ankestyrelsens seneste afgørelse fra den 27. maj bliver Kalundborg Kommune bedt om at behandle sagen igen og træffe ny afgørelse omkring tildeling af timer til praktiske og personlige opgaver. Her er der en bemærkning til kommunens sagsbehandling om, at Kalundborg Kommune ikke har overholdt tidsfristen for at genvurdere sagen. Klagen kom den 22. oktober 2015, og den blev først videresendt 25. februar 2016, altså fire måneder senere, hvor tidfristen er fire uger.