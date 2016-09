Kalundborgs første idrætsplejecenter på vej

- Det er en rigtig god idé aktivt at sørge for, at idræt bliver en del af de ældres hverdag - også når de bor på et plejecenter. I Kalundborg Kommune sætter vi fokus på aktivitet og bevægelse og alle ældre, der har lyst til at leve et aktivt liv, skal have mulighed for det, fortæller han.