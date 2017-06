Novo Nordisk, DTU, AAU, RUC, UCSJ, EASJ, Kalundborg Kommune og Region Sjælland vil etablere et unikt, verdensførende vidensmiljø inden for biotek i Kalundborg. (Arkiv)

Kalundborg vil være centrum for verdens biotekforskning

Kalundborg - 30. juni 2017 kl. 13:18 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte med et erhvervsfagligt og politisk ønske om at få en ingeniøruddannelse til Kalundborg. Et stort ønske, der er efterkommet. Og det kan blive endnu større.

Kalundborg kan i de kommende år blive omdrejningspunkt for produktion og forskning i avanceret bioteknologi, som kan få international opmærksomhed.

Endnu træder kommunen lidt på listefødder med de konkrete planer, fordi der er mange aspekter, herunder ikke mindst de finansielle krav, som skal falde på plads.

Men forudsætningerne er gode, fordi Kalundborg i forvejen placerer sig på øverste hylde, når det gælder biotek-produktion, og fordi kommunen er internationalt respekteret for sin grønne industrisymbiose.

I den rammeplan for udvikling af industriområde Stejlhøj, der er under udarbejdelse, er der fundet en egnet grund til byggeri af det forskningsmiljø, som bliver omdrejningspunkt for biotek-forskningen.

- Men det er vigtigt at understrege, at intet endnu er på plads i processen. Det går den rigtige vej, men vi er langtfra i mål, siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.

Det er et stærkt partnerskab bestående af Novo Nordisk, DTU, AAU, RUC, UCSJ, EASJ, Kalundborg Kommune og Region Sjælland, der bygger på visionen om - som det udtrykkes - at etablere et unikt, verdensførende vidensmiljø inden for biotek, farmaproduktion og procesteknologi omkring Kalundborg.

Vidensmiljøet skal tiltrække ingeniørstuderende, men også naturvidenskabelige studerende, forskere og iværksættere fra hele verden. Kalundborg er således afsættet, men perspektivet er regionalt og ikke mindst nationalt.