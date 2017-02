Se billedserie - Rekrutteringsalliancen får et ekstra »ben«, som skal tiltrække faglært arbejdskraft, siger erhvervsdirektør Hans Søie. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg skriger efter faglært arbejdskraft

Kalundborg - 17. februar 2017

Af Ulrik Reimann

Kalundborg: - Hvor mange her mangler faglært arbejdskraft? Sådan spurgte erhvervsdirektør Hans Søie fra Kalundborgegnens Erhvervsråd på et møde i et håndværkerdialog-forum i Kalundborg. Samtlige tilstedeværende repræsentanter for en længere række lokale virksomheder markerede ved at række hænderne op.

- Alle havde ubesatte stillinger, siger Hans Søie, som på den baggrund arbejder med et nyt koncept for Kalundborg Rekrutteringsalliance. Den blev sat i verden for at skaffe højtuddannet arbejdskraft til især de store virksomheder i Kalundborg og skal nu have et »ekstra ben«, fortæller erhvervsdirektøren.

- Rekrutteringsalliancen skal styrkes og udvides, så den også bliver et effektiv instrument til at tiltrække faglært arbejdskraft, så virksomhederne kan få de medarbejdere, som de har brug for. Arbejdet med det nye koncept for rekrutteringsalliancen er endnu ikke færdigt. Og når planen er lagt, skal den godkendes i erhvervsrådets bestyrelse, inden den kan føres ud i livet, siger Hans Søie.

En af virksomhedsledere, der mangler faglærte håndværkere - elektrikere - er Per Junge fra Electricom:

- Jeg kunne den dag i dag tage tre-fire yderligere ind og sikre dem varigt arbejde. Vi er 14 medarbejdere lige nu, og dagligt er der opgaver, vi må sige nej til, og ugentligt er der licitationer, hvor vi må sige pænt nej tak til at deltage, fordi der mangler resurser. Det skal der laves om på, for det koster udvikling og vækst i en lang række lokale virksomheder, fastslår Electricom-direktøren.

Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune, siger, at det koster lokal vækst, når virksomhederne mangler arbejdskraft, uanset om det er håndværkere eller akademikere:

- Det er derfor problemer, der skal løses, fastslår borgmesteren.