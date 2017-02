Kalundborg skal lyse op i Danmark

- Vi er ved at lægge sidste hånd på et udkast til, hvordan vi forestiller os, at det færdige projekt kommer til at se ud. Det vil vi præsenterer for offentligheden i begyndelsen af marts, og det skal danne grundlag, når vi skal ansøge fonde, og tale med lokale virksomheder, om de ønsker at støtte ideen, fortæller Henrik Petterson, der er formand for Kalundborg Handelsstandsforening og medlem af julebelysningslavet.