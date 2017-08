Radiostationen på Gisseløre blev indviet den 29. august 1927. I forgrunden er idrætspladsen på Gisseløre endnu ikke indviet. Det blev den først i 1941. Foto: Picasa

Kalundborg-senderen fylder 90 år

Kalundborg - 16. august 2017 kl. 13:24

Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Nu om dage hører de fleste danskere Radioavisen og Go' Morgen P3 via nettet, app og DAB, og der er efterhånden langt mellem lyttere, som hører DRs radioprogrammer via langbølge. DR har dog en antenne i Kalundborg, som stadig sender gammeldags langbølgeradio på frekvens 243 KHz. Den 29. august er det 90 år siden, at Kalundborgsenderen blev bygget, og at DR før første gang kunne sende landsdækkende radio.

Kalundborgsenderen på Gisseløretangen består af en antenne, der ligger mellem to høje tårne ved Kalundborg Radiofonistation. Anlægget tilhører DR og bliver drevet af firmaet Teracom Danmark med fjernbetjening fra Høje Taastrup.

En gang om ugen besøger systemspecialist Jens Christian Seeberg fra Teracom anlægget, som han har holdt øje med siden 1978. Han fortæller, at den 90-årige sender har det godt:

- Driften i 2016 var 100 procent, og antennen fremstår i stabil tilstand. Det skyldes, at vi kun taler om én sender og taler om en relativt ny og moderne sender, siger Jens Christian Seeberg og forklarer, at de udskiftede antennetrådene efter orkanen i 2015.

DR bruger blandt andet Kalundborg-senderen til at sende digitale tv-programmer og DAB-radio. Men senderen sørger også for, at folk kan høre DRs eneste langbølgekanal, DR Langbølge på frekvens 243 KHz, som man skal bruge en transistorradio med AM-funktion for at finde. Kanalens program er det samme hver eneste dag: vejrmelding, radioavis, morgenandagt, gymnastikprogram og farvandsefterretninger. Målgruppen og nogle af kernelytterne er langturschauffører, fiskere, fritidssejlere og udlandsdanskere på steder, hvor internettet er dårligt.

Tal fra DR Medieforskning viser, at kanalen i gennemsnit havde 12.000 lyttere om ugen i 2016. Andelen, der lyttede til DR Langbølge i 2016, udgjorde 0,001 procent af den samlede radiolytning i alt.

Kanalen har altså ikke et overvældende antal lyttere. Men de, der lytter, har brug for at kunne høre med, fortæller Jens Christian See­berg:

- Hvis vi ser bort fra de store handelsskibe, der har råd til ekstraudstyr og hjælpemidler, så bruger andre skibe især langbølgen til at lytte til vejrudsigter og farvandsefterretninger.

Når et skib med en dansk kaptajn eller styrmand sejler på den nordlige del af Middelhavet, vil det ifølge Jens Christian Seeberg være muligt at lytte med på DR Langbølge. Med langbølgeradioen har også lastbilchauffører mulighed for at lytte med på steder, hvor der kan være dårlig internetforbindelse.

I 2007 besluttede DR at lukke Kalundborg-langbølgesenderen.

- Af hensyn til fiskere og sejlere, der kan have svært ved at fange DR's netradio på havet, fortsætter DR med at sende på mellembølgefrekvensen 1062 kHz, forklarede DR's daværende direktør for radio og distribution, nuværende koncerthuschef Leif Lønsmann.

Mellembølgefrekvensen fik navnet P5. DR nedlagde den dog i 2011, og i stedet kom der atter liv i langbølgefrekvensen på 243 kHz, som ellers havde været tavs siden 2007.

- Vi skifter fra mellembølge til langbølge, fordi DR nu er den eneste, der sender på 243 kHz. Langbølge har en mere stabil og bedre dækning end mellembølgekanalen, der dybest set kun rækker til Hamborg og Oslo, forklarede DR's daværende driftschef Puk Astrud.

Hvad der kommer til at ske med langbølgefrekvensen i fremtiden, er usikkert - i hvert fald, når kalenderen viser 2019.

Lige nu er det aftalt i DR's public service-kontrakt for 2015 til og med 2018, at:

»DR skal udbyde en kanal på AM, der blandt andet udsender farvandsudsigter og andet indhold til AM-modtagelse.«