Kalundborg-pres for at få millioner til ny togstation

Det kunne opfattes som en rykker, men borgmester Martin Damm (V) betegner selv skrivelsen som et opmærksomhedsbrev, der skal holde et politisk flertal på Christiansborg fast på et tre år gammelt tilsagn om 15,3 millioner kroner fra staten til det nye stationsbyggeri, station Øst ved Novo, som Kalundborg Kommune og erhvervslivet har lagt både penge og energi i at få gennemført.

I brevet understreger kommunen over for transportudvalget, at Kalundborg Kommunalbestyrelse har arbejdet hårdt for at udnytte muligheden for at løse både eksisterende kollektive transportmuligheder i et stort erhvervsområde, samtidig med at der er sat yderligere initiativer i gang til at benytte Ny station Kalundborg Øst endnu mere.